Wetter: Nebel am Morgen, heiter bis wolkig am Tag

Die Sonne geht hinter einem Baum im Nebel auf. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild.

Offenbach Der Herbst bringt in den kommenden Tagen Nebel nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Der Deutsche Wetterdienst(DWD) rechnet damit am Mittwoch stellenweise bis zum Vormittag. Auch am Donnerstag und Freitag sei in den Morgenstunden mit Nebelfeldern zu rechnen.

