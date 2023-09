Wetter Dauersommer in Deutschland, katastrophaler Regen in Griechenland

„Die Omega-Wetterlage blockiert alle Tiefs, die uns erreichen könnten. Da kommt erstmal nichts mehr zu uns durch“, erklärt Jung. Das Wetter steht still. Welch enorme Risiken so stabile Wetterlagen bei Dauerregen mit sich bringen, zeigte 2021 die Katastrophe im Ahrtal und ähnliche Fluten verursachen nun in Griechenland schwere Schäden. Seit Dienstag sorgte Sturmtief Daniel in vielen Teilen des Landes für verheerende Zerstörung. Mindestens zwei Menschen kam ums Leben. Vielerorts fielen Strom- und Wasserversorgung, Mobilfunknetze und Internet aus. Auch wurden Fahrverbote verhängt. Die Regenwassermengen, die am Dienstag über der Region Thessalien in Mittelgriechenland niedergingen, sind die größten, die jemals im Land fielen.