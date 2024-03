Kühle Prognose Vor Ostern kommt die Polarluft – Schneeregen in Eifel und Hunsrück

Für die Region Trier sind die Prognosen teils etwas winterlich. Besonders am kommenden Samstag und Sonntag sagt der Wetterdienst wetter.net für Orte in der Eifel und um Hunsrück etwas Schnee oder Schneeregen voraus. Die Temperaturen bleiben wohl auch nachts noch knapp über dem Gefrierpunkt, aber von dem milden Osterwetter wird noch nichts zu spüren sein. In Daun und Prüm werden am Sonntag gerade einmal Höchstwerte von fünf Grad erwartet. In Morbach soll es tagsüber sechs Grad warm werden.