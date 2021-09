Wetter: Regen, kurze Gewitter und Böen

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Am Mittwochvormittag nimmt von Westen die Bewölkung zu, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Gegen Nachmittag lockert sich das Wetter auf. Es kann dennoch zu kurzen, teils gewittrigen Schauern sowie starken Böen kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 18 Grad.

Am Donnerstag wird es oft heiter bis wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.