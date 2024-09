Herbstliche Temperaturen Wetter in der Region Trier- So warm müssen Sie sich in den nächsten Tagen anziehen

Am Freitag wird es mit 17 Grad Höchsttemperatur im Vergleich zum Donnerstag etwas wärmer. An manchen Orten kommt es zu Schauern. Am Samstag bleibt es trocken, vielerorts scheint immer wieder die Sonne bei maximal 16 Grad. Auch am Sonntag bleibt es weitestgehend trocken. Im Gegensatz zum Samstag kühlt es etwas ab bei einer Höchsttemperatur von 14 Grad.