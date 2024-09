Regen und Abkühlung Erst Gewitter, dann Sonne - Letzter heißer Tag des Sommers in Sicht

Vom Regen in die Hitze und zurück in den Regen. Der Sommer in der Region Trier verabschiedet sich diese Woche nur wiederwillig mit einem bunten Mix an Wetterphänomenen. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag ist vielerorts mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen. Während das Thermometer am Donnerstag mit schwülen 29 Grad daherkommt, kühlt sich die Luft am Freitag mit viel Regen auf unter 20 Grad ab. Der Samstag könnte mit strahlend blauem Himmel und 27 Grad der letzte wirklich sommerliche Tag des Jahres werden, ehe es nass und kühl in die neue Woche geht.