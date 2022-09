Wetter : Wochenende mit Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zum Wochenende zunehmend regnerisch. Am Freitagvormittag ist es nach der Auflösung von Nebelfeldern meist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte.

Im Laufe des Tages bleibe es noch überwiegend trocken, im Pfälzer Wald sei auch etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zu Samstag verdichten sich die Wolken und es zieht Regen auf.

Der Samstag beginnt laut DWD-Prognose bewölkt und regnerisch. Zum Nachmittag soll der Himmel dann von Nordwesten her auflockern und der Regen in teils kräftige Schauer und Gewitter übergehen. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad. Zum Abend hin lässt der Regen weiter nach, in der Nacht sind noch gebietsweise Schauer möglich.

Für Sonntag sagt der DWD verbreitet teils kräftigen Regen vorher. Dazu werden Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220930-99-953055/2

(dpa)