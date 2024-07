Wetter am Wochenende Hitzewarnung in Teilen Deutschlands – Wie heiß wird es in der Region Trier?

Auch für die Region Trier sind ähnlich warme Temperaturen vorhergesagt. Nach Angaben des Wetterportals wetter.net werden am Freitag und Samstag bei einem Mix aus Sonne und Wolken 30 Grad in Trier und an der Mosel erreicht. In der Eifel wird es mit Höchstwerten von 27 Grad nicht ganz so heiß. In der Nacht zum Samstag kühlt es dann auf 17 bis 19 Grad ab.