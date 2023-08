Große Hitzewelle Wetteraussichten: Heiße Tage, tropische Nächte - Tipps gegen Kreislaufprobleme

Zwar hatten wir in den vergangenen Tagen immer wieder mal Werte über 30 Grad, doch ab heute wird es besonders in der Mitte und im Süden von Deutschland in der nächsten Woche täglich Höchstwerte von mehr als 30 oder gar 35 Grad geben. Am Dienstag nähern sich die Spitzenwerte im Südwesten des Landes, also auch in unserer Region, sogar der 40-Grad-Marke. Vor allem die Nächte bleiben extrem warm. Eine Belastung für so manchen Kreislauf. Abkühlung durch Schauer und Gewitter ist erst mal nicht in Sicht. Erst ab nächste Woche Donnerstag könnte es unter schweren Gewittern langsam wieder kühler werden.