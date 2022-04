Wetter : Noch diese Woche wieder über 20 Grad! - Wird der Tanz in den Mai trocken? (Video)

Noch diese Woche wieder über 20 Grad! - Wird der Tanz in den Mai trocken? (Video)

Das wechselhafte Wetter tut der Natur gut. Heute und am Dienstag gibt es noch einzelne Schauer, Gewitter und auch mal Starkregen. Aber ab Mittwoch kommt dann ein neues Hoch.

„Der Frühling macht eine kleine Pause und bringt dabei endlich mal wieder Regen. Viele Regionen gehen leer aus, aber immerhin einige können sich über Niederschläge freuen und die sind auch dringend notwendig. Heute und morgen gibt es noch etwas an Regen zu holen, danach geht das trockene Wetter weiter. Im Osten und Norden kommt aber so gut wie nichts vom Himmel. Dort geht es sehr trocken weiter“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met.

Hoch mit viel Sonnenschein ab Mittwoch

Ab Mittwoch setzt sich dann wieder ein Hoch mit viel Sonnenschein durch und das bleibt mindestens bis zum 1. Mai bei uns in Deutschland. Der Tanz in den Mai und der Maifeiertag bringen dann auch viel Sonnenschein. Die Wahrscheinlichkeit für kurze Schauer ist besonders an den Nachmittagen vorhanden, aber nicht besonders groß. Meist ist der 1. Mai richtig schön und man kann den Tag für Maiausflüge nutzen. Auch die erste Maiwoche bringt meist trockenes und schönes Wetter, die Höchstwerte liegen auch dann um 15 bis 20 Grad.