Wetter in RLP : Juni startet wärmer - Aber: Unwetterpotenzial - Wie die Aussichten an Pfingsten sind

Trier Der Sommer startet leicht wechselhaft mit Wärme, aber auch mit Gewittern und Unwetterpotenzial. Kräftiger Landregen ist weiterhin erstmal nicht in Sicht. Wie wird das Wetter über Pfingsten?

Der Frühling war zu warm, deutlich zu trocken und deutlich zu sonnig. Es gab im Mittel 115 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sind nur 62 Prozent vom langjährigen Mittelwert und damit extrem zu trocken. Mit 655 Sonnenstunden wurde das normale Sonnenschein soll zu 140 Prozent erreicht. Es gab also deutlich mehr Sonnenschein als normal. Damit sind wir fast so trocken wie 2020. Aktuell ist das Frühjahr 2022 in den Top 10 der trockensten Frühjahre seit 1881. Die mittlere Temperatur betrug 9,1 Grad und damit war das Frühjahr 1,6 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990.

Heute gab es Bodenfrost - So wird es in den kommenden Tagen

„Heute Morgen gab es außerdem nochmal Bodenfrost und sogar Luftfrost. So wurde beispielsweise in Heilbronn in zwei Metern Messhöhe -1°C gemessen. Es gab sehr viele Wetterstationen, die am Montagmorgen Bodenfrost, also Frost in fünf Zentimetern Messhöhe registriert haben. In den nächsten Tagen wird es langsam wieder wärmer.