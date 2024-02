Bedeckter Himmel So geht es mit dem Regenwetter weiter – Ausblick für die nächsten Tage

Der Trend vom Donnerstag soll laut DWD auch beim Wetter am Freitag anhalten. Demnach wird es vielerorts wieder bedeckt und regnerisch. Zum Nachmittag hin soll die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge insgesamt abnehmen. Am Samstag ist zu erwarten, dass der Regen weiter zurückgeht. Im Südosten wird sich vielleicht schon die Sonne zeigen. Auch in den folgenden Tagen verschwinden die Regenschauer nicht ganz. Ein so starker Regen wie rund um Weiberfastnacht ist aber offenbar nicht mehr zu erwarten. Was die Temperaturen betrifft, fallen die Höchstwerte am Rosenmontag laut DWD in den einstelligen Bereich.