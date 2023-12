Nach den Überflutungen So lange hält das Hochwasser-Wetter an – starker Regen kommt nach Trier

Es regnet aber weiter, wenn auch nicht mehr in den gleichen Mengen, die zu den Überflutungen rund um die Weihnachtstage geführt haben. Die größten Regenmengen werden am Freitag und Samstag im Norden von Nordrhein-Westfalen erwartet, sagte DWD-Meteorologe Christian Herold gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Aber auch im Norden regnet es weiter. Besonders in Niedersachsen ist die Hochwasserlage noch in vielen Gebieten angespannt. In der Nacht zu Freitag kam es erneut zu Evakuierungen.