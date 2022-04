Wetter : Ab Mittwoch Hoch Tim über ganz Deutschland und Saharastaub - Kommt ein Blutregen? (Video)

Beste Aussichten mit Hoch Tim ab Mittwoch. Ab Freitag schon wieder Saharastaub - ist das noch normal? Der kann den Himmel trüben, sorgt aber auch für etwas Schönes.

„Spannende Wetterlage. Gestern gab es teils kräftige Gewitter und lokal Starkregen mit 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Das alles natürlich meist nur eng begrenzt. Heute bleibt es in der Mitte und im Süden beim Schauerwetter. Der Nordosten und Norden gehen leer aus“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Die Regenmengen waren bisher immer sehr ungleich verteilt. Im Nordosten und Norden kam dagegen so gut wie gar nichts an. In Hamburg ist es nun beispielsweise seit 14 Tagen komplett trocken gewesen. Dort bräuchte die Natur so langsam dringend mal etwas Regen.