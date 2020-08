Wetter : Wetter bleibt heiß und unbeständig

Mainz/Saarbrücken Die Wetterkapriolen haben es in sich: Generell ist es sehr trocken, örtlich sorgen immer wieder Gewitter und starker Regen für Überflutungen. Laut Vorhersage ist erstmal keine Änderung in Sicht.

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt in den nächsten Tagen heiß und unbeständig. Immer wieder könne es regnen und gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mit. Am Donnerstag steigen die Temperaturen bei überwiegend blauem Himmel noch einmal auf 31 bis 34 Grad. Nicht ganz so heiß geht es am Freitag mit Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad weiter. Es kann bis einschließlich Samstag immer wieder schauern und gewittern, am Samstag ist zudem Starkregen möglich. Auch Unwetter werden bei Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad nicht ausgeschlossen.