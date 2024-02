Winter-Endspurt Wetter im Februar: Die Vorhersagen aus dem Sommer werden wahr

Der Winter neigt sich dem Ende entgegen. In nicht einmal zwei Wochen ist er schon vorbei, denn für Meteorologen beginnt exakt am 1. März der Frühling. Vom Gefühl her hat sich der Winter sowieso schon zurückgezogen. Die Temperaturen haben derzeit ganz sicher nichts mehr mit Eis und Schnee zu tun. In vielen Regionen Deutschlands zeigt das Thermometer zweistellige Werte.