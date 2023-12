Aktuelle Vorhersage Der Wetter-Umschwung kommt: So geht es jetzt mit dem Winter weiter

Auch in der Region bleibt es nasskalt. Für Trier sagt das Portal wetter.net in den kommenden Tagen milde Temperaturen voraus. Am Mittwoch und Donnerstag sollen es bis zu 4 Grad, am Freitag bis zu 6 Grad werden. Zum Wochenende hin klettert das Thermometer dann auf bis zu 8 Grad am Samstag und sogar bis zu 12 Grad am Sonntag. Grundsätzlich bleibt es bewölkt, am Wochenende kommt es zeitweise zu Regen. Ähnlich sieht die Prognose für Wittlich aus.