Wetter und Ernte Sommer der Extreme endet mit Knall - Was das für Wein und Weizen bedeutet

Ein letztes Mal bäumt sich der Hochsommer auf, ehe er am Freitag wohl mit einem Knall zu Ende geht. Auch in der Region Trier drohen nach einem schwülen Tag dann Unwetter, erklärt Meteorologe Dominik Jung. Damit naht das Ende eines Sommers voller Extreme. So widersprüchlich das zunächst klingen mag: Der Sommer 2023 war in der Region Trier seit dem 1. Juni deutlich zu warm, deutlich zu sonnig und auch überdurchschnittlich nass. Mit einer mittleren Temperatur von 20,2 Grad lag er am Trierer Petrisberg drei Grad über dem langjährigen Klimamittel (1961 bis 1990), mit 218 Litern fielen 113 Prozent der üblichen Regen-Menge, während die Sonne diesen Sommer bis Mittwoch 695 Stunden schien – das sind 122 Prozent des Üblichen.