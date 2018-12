Wetter und Fußball treibt Google-Nutzer besonders um

Die Google-Nutzer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat 2018 vor allem das Wetter und Fußball interessiert. Die Suchbegriffe „Hochwasser Rlp“ und „Unwetter Saarland“ schafften es in diesem Jahr jeweils auf Platz 1 der Top-Aufsteiger, wie der Internet-Konzern mitteilte. dpa

Damit sind jene Begriffe gemeint, die im Vergleich zum Vorjahr einen ausgesprochen hohen Zuwachs beim Suchinteresse verzeichnet haben.

Besonders beliebt war danach auch das Thema Fußball. In Rheinland-Pfalz war auf Platz 2 als Suchbegriff „Mainz Freiburg“, gefolgt von „Asternweg Kaiserslautern“. Dabei geht es um ein Problemviertel in der pfälzischen Stadt. Im Saarland avancierte laut Google „Saarbrücken 1860“ auf Platz 2. Das Fußball-Thema war damit noch vor „Ministerpräsident Saarland“. In die Top-10-Liste in Rheinland-Pfalz unter den Aufsteigern hätten es auch Suchen wie „Bistum Mainz“, „Pegel Andernach“ sowie „Elefant Neuwied“ geschafft. Im Saarland stünden etwa „Ostermarkt St Wendel“, „Stadtautobahn Saarbrücken“ und der „Horror Zirkus Saarbrücken“ hoch im Kurs.

Die häufigsten allgemeinen Suchbegriffe 2018 sind indes weniger spektakulär. In beiden Bundesländern war das meistgesuchte Wort den Angaben zufolge „Facebook“, gefolgt von „Youtube“. Auch das „Wetter“, „Amazon“ oder „Google“ sind laut Google weit oben auf der Liste.