Wetter-Trend Wärmster September seit 140 Jahren! So weit steigen jetzt die Temperaturen rund um Trier

Das Wetter in dieser Woche startet am Montag mit viel Sonne und Temperaturen zwischen 19 Grad in Hermeskeil und bis zu 23 Grad in Trier. Im Laufe der Woche nehmen die Temperaturen sogar noch weiter zu. Am Dienstag steigen sie nahezu überall über die 20-Grad-Marke und erreichen dabei vereinzelt 25 Grad. Die Temperaturen dürften sich die Woche über weitestgehend halten. Nur der Donnerstag schert etwas aus. Die Temperaturen fallen leicht. Dadurch, dass es wie am Mittwoch bereits zu mehr Wolkenbildung kommt, fällt schließlich die Höchsttemperatur in Trier auf 22 Grad ab.