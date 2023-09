Noch ist nicht Herbst Die Omega-Wetterlage ist da: Was passiert jetzt mit den Temperaturen?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt die Omega-Wetterlage genauer. Es handelt sich um „eine stabile Hochdrucklage, bei der sich ein blockierendes Hoch über Mitteleuropa etabliert. Dann nämlich erinnert das Strömungsfeld, das sich bis in eine Höhe von ca. 10 km durchsetzt, sehr stark an den griechischen Großbuchstaben Omega.“ Somit wäre schon einmal geklärt, woher der Name kommt. Abgesehen von dem charakteristischen Aussehen auf der Karte geht es bei einem Omega-Hoch aber vor allem um ein deutlich spürbares Wetterphänomen. Es ist unter diesen Bedingungen sehr warm in Deutschland, es gibt wenig Niederschläge und dieser Zustand hält über längere Zeit an.