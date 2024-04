Aussichten für diese Woche Weiterer Frost steht bevor — aber Wetter-Experte hat auch gute Neuigkeiten

Ganz ähnlich sieht das der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Warnkarte zeigt am Montag deutschlandweit eine Gefahr von Frost in der Nacht an. In der DWD-Prognose für Rheinland-Pfalz und das Saarland wird in den folgenden Nächten auch noch vor Frost bzw. Glätte gewarnt.