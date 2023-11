Aktuelles Wetter So geht der Rekord-Herbst jetzt weiter – und das sagt die Winter-Prognose

“Es regnet und regnet und regnet.“. So fasst Meteorologe Dominik Jung die Lage zusammen. Das wichtigste über die kommenden Tage ist damit fast schon gesagt, aber eben nur fast. Der Meteorologe vom Wetterdienst Q.met warnt davor, dass die Flusspegel in Deutschland drastisch ansteigen. Eine schnelle Entspannung der Lage sieht er nicht kommen. Denn, wie gesagt, es wird wohl in den kommenden Tagen einfach weiter regnen. „Viel Wind und Sturm“, kündigt der Wetter-Experte für die nächsten Tage auch noch an. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte am Montag Warnungen vor Sturmböen in der Region Trier.