Wetter-Aussichten Winter adé – Jetzt wird’s mild!

Laut Wetterportal wetter.net bleibt es in Trier bis zum Wochenende bewölkt. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 9 und 12 Grad. Am Freitag gibt es Regenschauer. Am Samstag und Sonntag kühlt es wieder etwas ab – die Temperaturen bleiben einstellig. Ähnlich sieht es in Bitburg und Wittlich aus. In Daun ist es insgesamt etwas kühler. Dort kann die nächtliche Temperatur am Wochenende unter 0 Grad fallen.