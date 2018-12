später lesen Schnee in Rheinland-Pfalz Wetter wird vor Weihnachten wieder milder FOTO: Uwe Zucchi FOTO: Uwe Zucchi Teilen

Das mit dem Schnee hat sich in der kommenden Woche vorerst erledigt: Auf Rheinland-Pfalz und das Saarland warten deutlich mildere Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. dpa