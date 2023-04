Erste sommerliche Tage stehen bevor Wann wird es endlich warm und sonnig? - Das sagt der Wetterexperte zu Wanderungen am 1. Mai

„Wanderungen am ersten Mai stehen in diesem Jahr unter einem guten Stern“, erklärt Jung. Am Montag sei der Himmel zwar größtenteils bewölkt, dabei bleibe es aber auch. Regen wird am Montag kaum erwartet. Dazu erwarten die Region Temperaturen bei knapp 20 Grad. Auch der Start in die verkürzte Woche beginnt mit milden Frühlingstemperaturen und wenig Niederschlag. Die kommende Woche wird vor allem trocken.