Aussichten für den Karneval Wie wird das Wetter an den tollen Tagen?

Und wie sieht nun die mittelfristige Prognose für das Wetter zum Karneval aus? „Die Wettermodelle reichen aktuell bis zum 10. Februar und bis dahin ist keinerlei Rückkehr des Winters feststellbar, auch nicht in der Tendenz.“ Also in diesem Punkt gute Aussichten für die Narren, denn die Prognose reicht schon fast bis zum Rosenmontag am 12. Februar. Aber was ist mit möglichem Regen? Auch hier kann Dominik Jung beruhigen: „Auch der Monatswechsel bleibt dann mild und meist trocken. Die Tage ziehen so dahin. Viel Regen ist in den nächsten sieben bis zehn Tagen in den meisten Landesteilen ebenfalls nicht in Sicht.“