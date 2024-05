Prognose für den Feiertag Das Wetter zum Vatertag: Scheint die Sonne für einen Ausflug?

Mit Blick auf den Donnerstag sieht es in der Region Trier gut aus für einen Ausflug zum Vatertag. Die Temperaturen werden laut dem Wetterdienst wetter.net je nach Ort auf fast 20 Grad klettern. In der Stadt Trier sind 19 Grad zu erwarten, allerdings bei starker Bewölkung. Mehr Sonne gibt es bei gleichen Tageshöchstwerten zum Beispiel in Saarburg. Aber auch weiter die Mosel hinunter gibt es weniger Wolken. So sind beispielsweise in Wittlich und Bernkastel-Kues 18 Grad angekündigt. Etwas kühler und auch wieder stark bewölkt sind die Aussichten hingegen weiter nördlich in der Eifel. In Prüm und Daun sind Höchsttemperaturen von 16 Grad zu erwarten.