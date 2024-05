Prognose für das Wochenende Das Wetter zum Muttertag: Sonnige Aussichten

Einem Picknick, Flohmarktbesuch oder einer Wanderung steht am Muttertag aber wohl nichts im Weg. Laut dem Wetterdienst wetter.net sind in der Stadt Trier bis zu 25 Grad zu erwarten, bei fünf Sonnenstunden. Ebenso viel Sonne gibt es bei gleichen Tageshöchstwerten zum Beispiel in Saarburg. In Wittlich sind sogar bis zu sieben Sonnenstunden angekündigt. Etwas kühler sind die Aussichten hingegen weiter nördlich in der Eifel. In Prüm und Daun sind Höchsttemperaturen von 21 Grad zu erwarten. In der Region Trier könnte es ab 20 Uhr zu einzelnen Regenschauern kommen. In Saarburg werden zur selben Zeit leichte Gewitter erwartet.