Die Wetteraussichten Der Schnee ist wieder da - Es bleibt vorerst feucht

In den Höhenlagen von Hochwald und Hunsrück lag am Samstagmorgen oberhalb von 500 Metern wieder Schnee, so etwa bei Muhl, Malborn und am Erbeskopf. Schnee fiel zudem etwa am Rösterkopf (708 m) zwischen Kell am See und Osburg und auf dem Teufelskopf (695 m) bei Waldweiler. Der LBM war mit Streu- und Räumfahrzeugen wieder im Dienst.