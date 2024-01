Ist der Winter vorbei? Jetzt wird’s windig: Orkanböen bis 168 km/h fegen über Deutschland

Stattdessen wird es windig. Am Montagmorgen gab es im Harz bereits Orkanböen bis zu 168 km/h, auch in vielen Teilen von Deutschland ist es stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag für die Region Trier eine amtliche Wetterwarnung vor Sturmböen herausgegeben. Dabei sind Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 75 km/h möglich, in exponierten Lagen bis zu 85 km/h. Die Warnung gilt bis 17 Uhr.