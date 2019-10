Wetter-Aussichten : Tief „Xander“ bringt zum Wochenstart kältere Luft

Bäume und Äste spiegeln sich im Gegenlicht der Sonne in der Wasseroberfläche eines Sees. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Offenbach Nach freundlichem Herbstwetter am Samstag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag vorübergehend auf viele Wolken und auch Regen einstellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, kann es ab dem Mittag vor allem im Südosten regnen. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad wird es kühler als noch am Vortag.