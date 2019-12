Wetterbilanz 2019: Nass und trotzdem viel Sonne im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Das Saarland ist 2019 das niederschlagsreichste Bundesland gewesen. Es seien dort fast 980 Liter pro Quadratmetern niedergegangen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Montag mit.

Besonders warm war es in dem Monat in Saarbrücken-Burbach. Dort wurden am 27. Februar 21,7 Grad gemessen. Den saarländischen Temperaturrekord knackte allerdings im Sommer Neunkirchen-Wellesweiler. Der Spitzenwert lag dort am 25. Juli bei 40,2 Grad.