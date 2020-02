Wetterdienst erwartet Verkehrsprobleme wegen Orkan „Sabine“

Umgekippte Bäume liegen in einem Walgebiet nach einem Sturm. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv.

Offenbach/Main Über Rheinland-Pfalz und das Saarland wird am Sonntag und Montag ein Orkan hinwegfegen und nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu starken Verkehrsbehinderungen führen. Das von der Nordsee heranziehende Orkantief werde voraussichtlich am Sonntagabend die Linie Eifel, Niederrhein, Saarland erreichen, sagte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich am Freitag.



Schon im Lauf des Sonntags ist laut Vorhersage mit ersten Sturmböen zu rechnen, im höheren Bergland sogar mit schweren Sturmböen. Es wird sehr mild mit 10 bis 14 Grad. Gegen Abend nimmt die Windstärke weiter zu, bis das Tief seine volle Wucht mit Orkanböen entfaltet. Am stärksten wird es vermutlich in den Mittelgebirgen stürmen. Dazu gibt es länger anhaltenden Regen, Schauer und örtlich Gewitter.