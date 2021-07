Wetterdienst erwartet weitere Schauer und Gewitter

Offenbach Der Ausläufer eines Tiefs über Irland beschert Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen zum Teil wieder kräftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstag vor Starkregen, stürmischen Böen und Hagel.

Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es wechselhaft mit vielen Schauern. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 21 und 25 Grad. Am Dienstag wird es mit 19 bis 23 Grad etwas kühler. In der Eifel und dem Hunsrück werden teilweise nur 18 Grad erreicht. Nachts fallen die Werte örtlich sogar in den einstelligen Bereich ab.