Wetterdienst warnt erneut vor Unwettern mit Starkregen

Offenbach Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstagnachmittag, vor allem aber zum Abend vor einzelnen, teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Lokal besteht den Meteorologen zufolge Unwettergefahr durch heftigen Starkregen.

Die Temperaturen steigen auf 23 Grad in der Eifel und bis auf 29 Grad in der Vorderpfalz. Bei Gewittern sind den Angaben zufolge Sturmböen, besonders in Richtung Pfalz auch schwere Sturmböen möglich.