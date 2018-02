später lesen Wetterdienst warnt vor Glätte auf den Straßen FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Autofahrer müssen sich am Montagmorgen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor örtlicher Reifglätte. Die Warnung gelte bis zehn Uhr, sagte eine DWD-Sprecherin. Die Nacht zum Montag ist in beiden Ländern aber ruhig verlaufen. dpa