Wetterdienst warnt vor Glätte: Schnee erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Oberhalb von 200 bis 400 Metern sei an diesem Freitag mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen, es bestehe verbreitet Glättegefahr, teilten die Meteorologen in Offenbach mit. Oberhalb von 400 Metern seien bis zum Abend bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich. In der Nacht sinken die Temperaturen der Vorhersage zufolge dann auf null bis minus drei Grad - damit kann es weiterhin glatt sein. Im höheren Bergland weht der Wind tagsüber mit bis zu 60 Stundenkilometern, gegen Abend flaut er ab. dpa