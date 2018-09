später lesen Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Starkregen FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Am Sonntag wird es ungemütlich in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland: Meteorologen erwarten starken Wind mit vereinzelt kräftigen Regenfällen. „Saarland und Rheinland-Pfalz erfasst ein Tief mit Sturm und Regen“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. dpa