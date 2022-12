Wettervorschau : Wetterexperte warnt: Hochwassergefahr an der Mosel steigt

Trier/Wiesbaden Das milde Wetter zurzeit bedeutet zum eine, dass wir wieder keine weiße Weihnachten bekommen, zum anderen bringt es aber auch eine Gefahr mit sich. Wetterexperte Dominik Jung warnt vor Hochwasser.

Aktuell würden in den Modellberechnungen immer wieder schwere Stürme auftauchen. Dazu steige die Hochwassergefahr deutlich an. Viele Flüsse schwellen schon jetzt stark an. So zum Beispiel die Mosel. Sie nähert sich aktuell bereits der 6-Meter-Merke.