Neues Update : Neue Funktion bei Whatsapp – Worauf Nutzer achten sollten

Wer Inhalte aus Whatsapp-Chats an andere weiterleiten will, hat nun mehr Möglichkeiten darüber zu entscheiden, welche Inhalte für andere Nutzer zu sehen sind. Wie genau die Neuerung funktioniert.

Als einer der meistgenutzten Messenger weltweit führt Whatsapp regelmäßig neue Funktionen ein, um unter der großen Auswahl von Apps konkurrenzfähig und praktisch in der Anwendung zu bleiben. Eine neue Funktion erlaubt nun Inhalte, die aus Whatsapp-Chats an andere Whatsapp-Chats weitergeleitet werden, weiter anzupassen. Damit soll gewährleistet werden, dass manche Inhalte, die nicht für andere Kontakte bestimmt sind, nicht weitergeleitet werden.

Bilder und Videos in Whatsapp ohne Text weiterleiten

Bisher konnten Medieninhalte, wie Bilder oder Videos, nur samt des darunter verfassten Textes an andere Chats weitergeleitet werden. Dieser Untertext ist nach wie vor den geteilten Bildern und Videos angehängt. Mit einem einfachen Trick, lässt sich dieser jedoch nun entfernen. Will man ein Bild oder ein Video von einem Whattsapp-Chat in einen anderen teilen, taucht nun oben rechts neben dem Text ein Kreuz auf, um den Untertext für den neuen Chat zu entfernen.