Nachrichtenüberblick : So war der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Tür offen, Zutritt verwehrt: Gerade ist die Spurensicherung im Gewölbe. Der Vorratskeller in Üttfeld-Deisterwald am Dienstag. Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Muss ich Verkehrsbehinderungen berücksichtigen auf meinem Weg? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Nach dem Skelettfund in der Eifel: Viele Fragen, einige Antworten, aber keine Spekulation

Eine Woche nach dem Skelettfund im Eifelort Üttfeld: Während die Behörden versuchen, die Identität des Menschen zu klären, der dort vermutlich in einem Lagerkeller starb, halten sich die Bürger mit Gerüchten und Spekulationen zurück. Ein Rätsel aber ist immerhin gelöst. Unser Reporter Fritz-Peter Linden war vor Ort und hat mit Einwohnern über den Fall gesprochen.

Wusste die Landesregierung schon früh von den brisanten Videos aus der Flutnacht?

Am Freitag sind neue Beweis-Videos von der Flutkatastrophe aufgetaucht - gefilmt aus einem Polizeihubschrauber des Landes. Doch keiner aus dem Innenministerium will sie je gesehen haben. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Landesregierung schon seit Oktober 2021 von der Existenz der Videos gewusst haben muss. Unser landespolitischer Korrespondent Sebastian Stein hat die Vorwürfe im Blick.

„Keinen Bock mehr“: Ex-Winzer beschreibt vor Gericht die dunkle Seite des Weinbaus

Nachdenklich stimmt einen die Gerichtsreportage unseres Kollegen Christian Kremer. Er hat am Dienstag im Amtsgericht Trier einem Prozess um einen Winzer beigewohnt, der tausende Flaschen Wein falsch etikettiert und gewinnbringend verkauft worden soll. „Es ist die düstere Seite des Weinbaus“, schreibt unser Kollege. Warum das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt wurde, lesen Sie hier.

Protest gegen Bundesgesundheitsminister Lauterbach: Ärzte schließen ihre Praxen

Sie wollen am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, Ihren Hausarzt aufsuchen? Dann könnten Sie vor verschlossenen Türen stehen. Die Mediziner sind von ihren Berufsverbänden aufgerufen, an diesem Tag die Praxen geschlossen zu halten und gegen Pläne des Bundesgesundheitsministeriums zu protestieren. Um was es konkret geht, fasst unser Chefreporter Bernd Wientjes zusammen.

Nach Brand: Bitburger Praxen Kiel und Delavari öffnen wieder - aber getrennt an verschiedenen Standorten

Wieder geöffnet sind hingegen (bald) die Praxen der Frauanärztin Hildegard Kiel und der Orthopädin Delara Delavari in Bitburg. Denn deren Gemeinschaftsräume waren kürzlich einem Brand zum Opfer gefallen. Patientinnen und Patienten standen plötzlich ohne ihre vertraute Versorgung da. Nun starten beide wieder durch, allerdings übergangsweise in zwei getrennten Ausweichquartieren. Unsere Reporterin Sybille Schönhofen hat bei beiden Fachärztinnen nachgefragt, wie es nun weitergeht.

70-Millionen-Euro-Projekt: So steht es um die Weststrecke Trier

Eine Bahnfahrt nach Luxemburg - die führt bislang zwingend über den Trierer Hauptbahnhof. Noch. Denn in wahrscheinlich zwei Jahren soll eine Regionalbahn auch über die reaktivierte „Weststrecke“ ins benachbarte Großherzogtum (und nach Saarburg) rollen - an neuen Haltepunkten haltend und damit Trierer Stadtteile anbindend, die bislang außen vor waren. Wie ist der Stand der Planung bei der Deutschen Bahn? Und was passiert mit dem brachliegenden Buschmann-Gelände in Trier-West, unterhalb der Kaiser-Wilhelm-Brücke und an der West-Bahnlinie gelegen? TV-Chefreporter Rainer Neubert hat einen aktualisierten Überblick erstellt. In seinem Bericht finden Sie auch eine Karte, die den Verlauf der geplanten Westtrasse aufzeigt.

Motorsport: Das bietet das Autocross-Rennen in Krautscheid

Dreckig und wild: So dürfte, schreibt unser Kollege Nils Straßel, das kommende Motorcross-Rennen im Eifelort Krautscheid werden. Wenn Sie also noch nichts am ersten Oktoberwochenende vorhaben und auf Motorengeheul auf verschlammten Pisten abfahren, sollten Sie sich das traditionsreiche Spektakel vormerken. Unser Autor fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Warum in Wittlich gerade viel weniger gebaut wird

Nach sechs starken Jahren, in denen ein Rekord den anderen jagte, ist die Bautätigkeit in der Stadt Wittlich in diesem Jahr erstmalig und merklich rückläufig, hat unser Reporter Christian Moeris recherchiert. Handelt es sich nur um eine kleine Flaute oder sind die fetten Jahre für die Baubranche vorbei? Was die Baugewerbe-Innung hierzu meint, lesen Sie in diesem Beitrag.