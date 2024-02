Arbeitsmarkt So soll der Job-Turbo Geflüchtete vermitteln

„Längst hat sich bei den Geflüchteten durchgesetzt, dass finanzielle Unabhängigkeit wichtig ist“, ergänzt Kerstin Freitag. In drei Phasen sollen die Geflüchteten nun entweder sofort in den Job vermittelt werden oder nach Deutschkursen in Arbeit kommen. Einstellende Betriebe sollen schneller eine Förderung bekommen und gecoacht werden. Allen Job-Centern der Region stehen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt – unabhängig von der Nationalität – Finanzmittel bereit, allein das Job-Center Trier-Stadt hat sechs Millionen Euro.