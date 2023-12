Die Causa Raab Wie es zum SWR-Brief kam: Rekonstruktion eines seltsamen Hergangs

Mainz · Viele kleine Details zur Briefaffäre sind mittlerweile bekannt. Bei zentralen Fragen hüllt sich die rheinland-pfälzische Staatskanzlei allerdings in Schweigen. SPD-Parteichef Roger Lewentz streitet indes eine Beteiligung am Brief ab.

05.12.2023 , 17:50 Uhr

Am Mittwoch geht es in einer Sondersitzung des Landtag um den Fall Heike Raab. Foto: dpa/Annette Riedl

Von Sebastian Stein und Bastian Hauck

Als SWR-Korrespondent Georg Link am 11. April den mittlerweile vielzitierten Satz sagte, ahnte noch keiner, dass sich sieben Monate später daraus eine politische Affäre entwickeln würde. Im Beitrag verortete der Reporter die Verantwortung für die vielen Todesopfer der Flutkatastrophe auch bei Ex-Innenminister Roger Lewentz (SPD). Und stellte infrage, wie dieser noch ein weiteres Mal SPD-Vorsitzender werden könne. Eines war sofort klar: Lewentz gefiel das nicht. Er ließ die Sache nicht auf sich sitzen.