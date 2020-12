Interview Daniela Rommelfangen : „Auftank-Inseln im Alltag statt Inselurlaub“

Konz Die Corona-Pandemie stellt Familien jetzt vor besondere Herausforderungen. Was hilft, um nicht in Stress und Sorge zu versinken.

Keine Umarmung von Oma und Opa, kein Treffen mit Geschwistern, Cousins und Cousinen, keine Silvesterparty mit Schulfreunden: Wo bleiben am Corona-Weihnachten Besinnlichkeit, Familiensinn und Freude? Was machen die Einschränkungen mit Eltern und Kindern? So vermeldet etwa die Deutsche Post für die Christkindpostfiliale in Engelskirchen bei Köln, dass zwei Drittel der Kinderbriefe den Wunsch enthielten, „dass Corona endlich weggehe“. Auch das Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt gibt an, dass „fast alle“ Wunschbriefe das Thema Corona enthalten. Wir haben eine Familientherapeutin gefragt, wie Eltern und Kinder trotz aller Hürden ein schönes Fest feiern können.

Frau Rommelfangen, was bedeutet die Advents- und Weihnachtszeit – unabhängig von der aktuellen Corona-Krise – für Familien?

Info Daniela Rommelfangen Foto: Daniela Rommelfangen/Alexandre Dulaunoy ... ist 1981 geboren. Die Diplom-Pädagogin aus Konz hat viele Jahre mit Kindern, Jugendlichen und Familien gearbeitet. Sie ist „Patchwork-Mutter“ zweier Kinder und Mutter von zwei eigenen Kindern. Ihr Schwerpunkt sind Patchworkfamilien und das Familienstellen unter dem Aspekt der Achtsamkeit.

Rommelfangen: Es klingt paradox. Eigentlich ist die Vorweihnachtszeit eine dunkle, ruhige Zeit, in der sich die Natur verkriecht. Und die Menschen möchten das auch am liebsten tun: sich auf dem Sofa unter eine Decke kuscheln. Aber der Alltag geht andererseits weiter. Und dann gibt es den vorweihnachtlichen Stress – etwa um Geschenke, wann wer bei wem feiert, und um Erwartungen, die wir selbst haben. Hier ist es besonders wichtig, auf die gute Selbstfürsorge zu achten: Sonnenlicht tanken, in der Natur spazieren, erfüllende Situationen bewusst leben.

Und wie ändert sich das in diesem speziellen Corona-Jahr?

Rommelfangen: Die Herausforderung seit Monaten besteht darin, herauszufinden, was uns guttut. Gerade jetzt zu Weihnachten. Manchem spielt Corona da in die Hände, weil er sich von Entscheidungen und Erwartungen anderer frei machen kann. Einige stehen vor einer großen emotionalen Herausforderung. Auch hier steht es im Mittelpunkt, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und für sich selbst zu sorgen. Die Zeit mit dem engsten Familienkreis zu genießen, das ist wohl der Schlüssel zum friedvollen Weihnachtsfest 2020. Und nicht der Versuchung nachgeben, den emotionalen Verlust auf Familienebene mit vielen teuren Geschenken auszugleichen. Kinder brauchen zuallererst Verbindung, nicht materielle Geschenke.

Warum?

Rommelfangen: Manchmal beherrschen Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen die Familiensituation, was mit mehr Geschenken ausgeglichen werden soll. Das ist natürlich nicht zielführend, denn ein neues Spielzeug ist kein Ersatz für die fehlende Zeit mit den Großeltern. Auch hier braucht es einfach das Gesehenwerden.

Welches sind denn die Hauptkonfliktpunkte in der Vorweihnachtszeit?

Rommelfangen: Die meisten Konflikte gibt es dort, wo zu viele Bedürfnisse aufeinanderprallen. Viele Eltern arbeiten derzeit im Homeoffice, manche sind sogar mehr eingebunden als sonst. Für die Kinder ist es besser, im Alltag mehrere kurze Zeitfenster bewusst mit den Eltern zu haben, als auf den Abend vertröstet zu werden. Dann ist es oft zu spät. Und auch die Eltern brauchen Momente zum Durchatmen und Auftanken.

Welche Tipps haben Sie auf Lager, wenn die Arbeit sich häuft, die Wäscheberge sich türmen und die Kinder sich streiten?

Rommelfangen: Das hängt von der Strukturierung der Menschen ab. Der eine mag eine feste Struktur, die Orientierung gibt. Andere möchten lieber flexibel das tun, was gerade möglich ist. Das Wichtigste dabei ist, sich selbst als Eltern auch mal in den Vordergrund zu stellen. Welche Bedürfnisse habe ich? Wo stehen wir als Paar? Ich vergleiche das gerne mit einem Handy-Akku: Den würden die wenigsten auf 20 Prozent laufen lassen. Noch bewusster sollten wir mit unserem eigenen Energiehaushalt umgehen.

Und was brauchen die Kinder in einer Zeit voller Einschränkungen und Unsicherheiten?

Rommelfangen: Eine kindgerechte Wahrheit und ehrliche Eltern, die erklären, was Sache ist. Eltern dürfen auch sagen: Das mit Corona, das nervt mich auch, aber wir machen das Beste daraus. Wir schaffen das! Natürlich müssen Eltern Grenzen setzen und einen sicheren Rahmen geben, aber es ist wichtig, zu überlegen, welche Grenzen zur aktuellen Zeit passen. Vielleicht brauchen Jugendliche in der Corona-Zeit etwas mehr Handyzeit, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Oder die Kinder schauen etwas mehr fern als sonst, weil die Eltern das Homeoffice schaffen müssen.

Gerade die Amokfahrt in Trier hat kurz vor Weihnachten viele Schüler, aber auch Eltern betroffen gemacht. Sie haben Schlimmes gesehen oder trauern mit den Familien. Wie gehen wir damit am besten um?

Rommelfangen: Das Schlimmste, was wir tun können, ist schweigen. Denn es zeigt Kindern und Jugendlichen, man darf nicht reden, seine Gefühle nicht zeigen. Aber genau das brauchen wir. Kleine Kinder reden oft drauflos und wiederholen Geräusche wie „Tatütata“. Sie verarbeiten das Erlebte und erfassen vielleicht die Tragik noch nicht. Größere Kinder und Jugendliche brauchen mehr Erklärungen und die Sicherheit, dass ihre Sorgen und Gefühle ernst genommen werden. Hier ist ein achtsames Wahrnehmen wichtig, denn manche verarbeiten still und ziehen sich zurück. Eltern können auch hier ein gutes Vorbild sein: über das Erlebte reden, die eigenen Gefühle kindgerecht mitteilen. Und vielleicht auch professionelle Hilfe annehmen. Die Seele ist nicht ersetzbar, wir sollten gut für sie sorgen und Hilfe holen, wenn die Ereignisse zu stark belasten, ob Amokfahrt, Trennung oder ein Todesfall.

Nun steht auch ein neues Jahr vor der Tür. Wie wichtig sind deshalb gute Vorsätze?

Rommelfangen: Wichtig ist es vor allem, bewusst die Tür „2020“ zu schließen. Das Jahr war voller unerwarteter Herausforderungen, die man nun zurücklassen kann. Schreiben Sie auf, was Sie alles geschafft haben, was anstrengend war, was Sie wertgeschätzt haben. Vielleicht mögen Sie die Notizen verbrennen und damit ziehen lassen. Auch das neue Jahr bleibt herausfordernd. Realistische Wünsche sollten also beinhalten, dass unsere Selbstfürsorge im Mittelpunkt steht. Ein bewusster Umgang mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Auftank-Inseln im Alltag statt Jahresurlaub auf einer Insel.