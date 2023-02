Schließungen drohen : Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm: Darum brauchen die Kliniken mehr Geld

Extra

Neun Kliniken gibt es in der Region. Acht davon befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Die beiden größten sind das Mutterhaus (rund 1000 Betten) und das Brüderkrankenhaus (650 Betten). Die Krankenhäuser in Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil befinden sich in Trägerschaft der Marienhaus GmbH. Das Krankenhaus Prüm gehört zur Josefs-Gesellschaft und das Krankenhaus in Daun (230 Betten) wird getragen von der Gesellschaft der Katharinenschwestern. Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich (550 Betten) gehört der Cusanus-Trägergesellschaft in Trier. Das Saarburger Krankenhaus ist das Einzige in kommunaler Trägerschaft, Träger ist der Kreis Trier-Saarburg.