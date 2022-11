Umfrage : Ihre Meinung zählt: Wie gefällt Ihnen der Trierische Volksfreund?

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Meinung ist uns wichtig. Seit unserer letzten Umfrage haben wir an der Qualität unserer Zeitung gearbeitet. Daher möchten wir Sie auch in diesem Jahr fragen, wie Ihnen der Trierische Volksfreund gefällt. Unsere Umfrage beginnt heute. Wir laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen.

Zunächst haben Sie die Möglichkeit, die Fragen ganz bequem online zu beantworten. Wer dazu keine Möglichkeit hat, findet den Fragebogen am 10. November auch abgedruckt in der Zeitung.

Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Einkaufsgutscheine von Rewe in Höhe von 1 x 250 Euro sowie 1 x 100 Euro und 1 x 50 Euro verlost.

Die Befragung führt das Institut delta Marktforschung in unserem Auftrag durch. Die Teilnahme ist anonym. Personenbezogene Daten sind nur für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich und werden von delta Marktforschung ausschließlich zu diesem Zweck verwendet. Die Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgt nur in Form von zusammenfassenden Statistiken.