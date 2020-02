Trier Hausärzte haben aktuell viel zu tun. So mancher Patient in der Region ist erleichtert, „nur die Grippe“ zu haben. Dabei kann die viel schlimmer sein als das Coronavirus.

Mitten in der Grippesaison und kurz nach Karneval haben die Hausärzte der Region alle Hände voll zu tun. Die Wartezimmer sind voll – bisher sind allerdings nur sehr vereinzelt Patienten darunter, die mit Erkältungssymptomen von einer China- oder Italienreise zurückkehren und sich Sorgen machen, am Coronavirus erkrankt zu sein.

Dennoch: „Der Beratungsbedarf ist höher geworden“, sagt der Prümer Hausarzt Dr. Stefan Ebbertz. So mancher sei gar erleichtert, die klassische Influenza zu haben, dabei könne die gefährlicher sein als das Coronavirus. Auch Dr. Jürgen Hoffart, Geschäftsführer der Landesärztekammer, appelliert, das Ganze in Relation zur Influenza setzen. „Wir werden mehr Coronavirus-Fälle bekommen und auch Tote“, sagt er. Das mag hart klingen. Aber die außergewöhnlich starke Grippewelle 2017/18 habe bundesweit mehr als 20 000 Menschen das Leben gekostet. Auch diesen Winter gebe es in Deutschland schon mehr als 350 Influenza-Tote. Weil es ja um die altbekannte Grippe gehe, nähmen die meisten das gelassen hin, während das neue Virus vielen Angst einjage.