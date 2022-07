Schule : Wie im Vorjahr: Abi-Durchschnitt im Saarland bei 2,26

Saarland Die Abiturienten im Saarland haben in diesem Schuljahr bei den Abschlussprüfungen eine Durchschnittsnote von 2,26 erzielt und sind damit so gut wie im Vorjahr. 3168 Schülerinnen und Schüler bestanden das Abitur, 138 von ihnen erreichten die Abitur-Note 1,0, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte.

Das Abitur nicht bestanden haben dieses Jahr 149 Prüflinge. 2020 war der Gesamt-Durchschnitt mit 2,37 ein wenig schlechter.

Neben den Abiturienten bestanden 1649 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen zum Hauptschulabschluss. 3049 Schülerinnen und Schüler erlangten den Mittleren Bildungsabschluss.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass auch das jetzt zu Ende gehende Schuljahr in weiten Teilen von der Corona-Krise geprägt war“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Aufgrund von Corona-Infektionen habe es zum Beispiel bei den Abiturprüfungen viele Nachholtermine gegeben, was den Aufwand für die Lehrkräfte erhöht habe.

Zum kommenden Schuljahr starten 137 angehende Lehrerinnen und Lehrer ihr Referendariat an saarländischen Schulen. Laut Bildungsministerium werden 52 von ihnen an Gymnasien arbeiten, während 38 Referendare die zweite Phase ihrer Ausbildung an Grundschulen beginnen. Die restlichen Anwärter gehen an Gemeinschafts-, Förder- und Berufsschulen.

