Umwelt : So soll der Wald fitgemacht werden

Berlin Seit Wochen bemüht Julia Klöckner (CDU) dramatische Worte, wenn es um den Zustand des Waldes geht. Auch zum Auftakt des großen Waldgipfels am Mittwoch in Berlin mahnte die Bundesforstministerin: „Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir den Wald ernst nehmen.

Selbst in der Schneifel sei die Trockenheit extrem. „Die Bäume können sich einfach nicht mehr wehren.“ Auch das Laubholz stehe auf der Kippe. Noch so ein Jahr, dann werde das ein ganz anderes Problem. Oft stehen nun Privatwaldbesitzer vor Wind, die nach heftigen Klimawandelschäden wieder teuer aufforsten müssen und fragen: Wie? Eine Entscheidung falle ihm schwer. Denn fremdländische Bäume zu pflanzen, halte er für gefährlich und von den einheimischen sei keiner ohne Risiko. Genau wie bei Saarburg ist es für manche Buche oder Kirsche zu spät. Sie sind vertrocknet. „Gott sei Dank nicht flächig“, sagt Wind, der im Westerwald noch viel Schlimmeres gesehen hat.

Die Lage ist extrem. Das steht fest. „Die starken Stürme in den Jahren 2017 und 2018, die extreme Dürre und Hitzewellen in den Jahren 2018 und 2019 sowie die darauffolgende massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern haben den Wäldern in Deutschland schwere, unübersehbare Schäden zugefügt“, ist in dem Gipfel-Papier zu lesen. Auf rund 180 000 Hektar seien die Wälder neu aufzubauen, umgerechnet sind das 250 000 Fußballfelder. Bisher war man „nur“ von 110 000 Hektar ausgegangen. „Millionen Bäume zeigen sehr hohe Schadenssymptome. Insbesondere Fichte und Buche wurden schwer geschädigt.“ Auch habe es in einigen Regionen eine außergewöhnlich große Zahl von Waldbränden gegeben. Insgesamt geht Klöckner von 105 Millionen Festmetern Schadholz aus, die beseitigt werden müssen.